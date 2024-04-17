Премьер Словакии сделал неожиданный прогноз о будущем Крыма и Донбасса Премьер Словакии заявил, что Крым и Донбасс навсегда останутся частью РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся в составе России навсегда, сообщило агентство СТК. Выступая перед членами словацкого парламентского комитета по европейским делам, он отметил, что признание территориальной целостности и неприкосновенности границ относится к «хорошей теории международного права».

Я, однако, говорю, что россияне никогда не вернут Крым, россияне никогда не уйдут из Донбасса и Луганска, — заявил Фицо.

Он ожидает победу России в украинском конфликте, но считает, что достижение мира дорого обойдется обеим сторонам.

Ранее Фицо заявил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. В ходе программы «Субботние диалоги» на канале RTVS он отметил, что хочет проводить политику «добрых и дружеских отношений» с каждым, кто в этом заинтересован.

Премьер также отметил, что республика заинтересована в нормальных отношениях и с Киевом, несмотря на свою позицию по ситуации на Украине. Фицо пояснил, что «военное решение ни к чему не ведет». По его словам, Словакия выступает против членства Украины в НАТО и воспользуется правом вето в случае рассмотрения такого вопроса.