Премьер Польши обвинил Меркель в «легитимизации режима» Лукашенко

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель за переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Таким образом она подтвердила законность пребывания Лукашенко на своём посту, заявил польский премьер в интервью агентству DPA.

Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идёт уже 15 месяцев, — сказал Моравецкий.

Он также отметил, что Лукашенко использовал переговоры с Меркель в своих целях. Белорусский лидер заявил, что канцлер согласилась на транспортировку мигрантов в Германию и другие европейские страны, но это не соответствует действительности.

Меркель и Лукашенко дважды общались в середине ноября на тему миграционного кризиса. Врио канцлера назвала белорусского лидера контактным лицом в этом вопросе, но при этом заявила, что президентские выборы, прошедшие в Белоруссии в 2020 году, в Берлине продолжают считать нелегитимными.

Ранее сообщалось, что Лукашенко посетил границу с Польшей. Он призвал власти соседней страны пропустить мигрантов в Германию и тем самым разрешить проблему. Беженцам же белорусский лидер пообещал «не делать политику на их судьбах» и не отправлять насильно на родину.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.