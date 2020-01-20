https://static.news.ru/photo/02c9d8f6-3b8d-11ea-9aec-fa163e074e61_660.jpg Эрна Сульберг Фото: M. Popow/www.imago-images.de/Global Look Press

Норвежский премьер-министр Эрна Сульберг отказалась от запланированной поездки на Всемирный экономический форум, который пройдёт в швейцарском Давосе.

Эту информацию газете Dagens Næringsliv подтвердили в канцелярии политика. Решение, вероятно, связано с политическим кризисом, который разразился на фоне возвращения в страну из Сирии супруги боевика. Женщина может представлять угрозу для общества. Из-за этого глава Минфина и лидер Партии прогресса Сив Йенсен сообщила, что партия покинет правительство, так как в составе кабмина ей не удастся придерживаться своей политической линии в полной мере.

Я привела нас в правительство и я выведу партию из него, — заявила министр финансов королевства.

Жена террориста покинула Норвегию в 2013 году и была задержана по возвращении. Женщина настояла на том, что вернуться должны не только её дети, один из которых тяжело болен, но и она сама. Йенсен подчёркивала, что её партия готова оказывать помощь детям, но не станет терпеть компромиссов по отношению к присоединившимся к боевикам людям.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Чечни хотят установить связь с россиянками, которые сбежали из лагерей для жён террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии.