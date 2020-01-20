Норвежский премьер-министр Эрна Сульберг отказалась от запланированной поездки на Всемирный экономический форум, который пройдёт в швейцарском Давосе.
Эту информацию газете Dagens Næringsliv
Я привела нас в правительство и я выведу партию из него, — заявила министр финансов королевства.
Жена террориста покинула Норвегию в 2013 году и была задержана по возвращении. Женщина настояла на том, что вернуться должны не только её дети, один из которых тяжело болен, но и она сама. Йенсен подчёркивала, что её партия готова оказывать помощь детям, но не станет терпеть компромиссов по отношению к присоединившимся к боевикам людям.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Чечни хотят установить связь с россиянками, которые сбежали из лагерей для жён террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии.
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