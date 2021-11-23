Премьер-министром Швеции впервые стала женщина

Парламент Швеции избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон главой правительства. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра в истории страны. Трансляция заседания велась на сайте риксдага (шведский однопалатный парламент).

Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов «за» или «воздержались». За её кандидатуру высказались 117 депутатов, 57 человек воздержались, один депутат отсутствовал на заседании.

В 2014 году Андерссон заняла пост министра финансов Швеции, став первой женщиной на этой должности в правительстве.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал в отставку после вынесения парламентом вотума недоверия правительству страны. Это произошло из-за идеи кабмина о введении рыночных цен на аренду недвижимости в новых домах. Тогда Лёвен признался, что для него это было самое трудное политическое решение.

Политик дважды привёл Социал-демократическую партию Швеции к победе на выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись. В августе Лёвен заявил, что фракция нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.