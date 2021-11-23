Премьер-министром Швеции впервые стала женщина

Парламент Швеции избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон главой правительства. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра в истории страны. Трансляция заседания велась на сайте риксдага (шведский однопалатный парламент).
Для утверждения кандидатуры Андерссон
В 2014 году Андерссон заняла пост министра финансов Швеции, став первой женщиной на этой должности в правительстве.
Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал в отставку после вынесения парламентом вотума недоверия правительству страны. Это произошло из-за идеи кабмина о введении рыночных цен на аренду недвижимости в новых домах. Тогда Лёвен признался, что для него это было самое трудное политическое решение.
Политик дважды привёл Социал-демократическую партию Швеции к победе на выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись. В августе Лёвен заявил, что фракция нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.