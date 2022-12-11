Премьер Косово призвал миссию НАТО убрать баррикады сербов

Фото: Bojan Slavkovic/AP/TASS

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере края, передает РИА Новости. Он также призвал гарантировать свободу передвижения в регионе.

Снова призываю KFOR гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косово находится для мирного и безопасного окружения, что означает и свободу передвижения без дискриминации, — заявил Курти.

Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края в ночь на 11 декабря. Инциденты со стрельбой произошли в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк». По данным правоохранителей, огонь по полицейским открыли «члены определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». Информации о пострадавших нет.

Накануне на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.