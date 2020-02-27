https://static.news.ru/photo/6138db6e-5959-11ea-bfd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Премьер Хорватии Андрей Пленкович после появления в стране первых случаев заболевания коронавирусом призвал граждан не поддаваться панике и не делать запасов.

Накануне вирус нового типа был диагностирован у родных братьев. Один из инфицированных вернулся из Милана, куда ездил вместе со своей подругой на матч Лиги чемпионов. Вероятно, от него инфекция передалась родственнику. Позднее министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович сообщил о третьем заболевшем коронавирусом.

Как написал Пленкович в Twitter, власти Хорватии ситуацию с коронавирусом приняли к вниманию вовремя.

Ситуация с общественным здоровьем под контролем, поэтому действительно нет причин для паники, закупки припасов или нерационального поведения, — отметил премьер.

PVRH @AndrejPlenkovic : Hrvatska je situaciju s #coronavirus prepoznala na vrijeme, a javnozdravstvena situacija je pod kontrolom, stoga zbilja nema razloga za paniku, stvaranje zaliha ili neracionalno ponaÅ¡anje. #sjednicaVRH pic.twitter.com/6qPHR1GMKX — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) February 27, 2020

По последним данным, вирус COVID-19 уже добрался до Грузии, Эстонии, Дании, Северной Македонии и Греции.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендовало прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею из-за эпидемии коронавируса. Такую меру предполагается ввести до нормализации ситуации в этих странах.