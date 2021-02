Премьер Эстонии призвала к защите прав человека в России

Она назвала приговор циничным и не имеющим ничего общего с нормами правового государства.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.