Премьер Эстонии призвала к защите прав человека в России

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Европейский союз должен действовать быстро и решительно, чтобы защитить права человека в России. Так на своей официальной странице в социальной сети на решение суда в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального отреагировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она назвала приговор циничным и не имеющим ничего общего с нормами правового государства.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.

Russian opposition leader Alexei #Navalny 's sentencing & imprisonment is cynical & has nothing to do with the rule of law. @navalny and all the arrested peaceful protesters and journalists must be released immediately. EU must act swiftly and decisively to protect human rights. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 2, 2021

Каллас, как и многие европейские и американские лидеры, высказала своё крайне негативное мнение по поводу решения суда по Навальному. Она отметила, что политика, как и задержанных протестующих, необходимо отпустить немедленно.

Европейский союз должен действовать быстро и решительно, чтобы защитить права человека, — написала премьер Эстонии в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон неожиданно заговорил на русском языке. Он посвятил пост в Twitter оппозиционеру Алексею Навальному.

Он призвал немедленно освободить блогера, потому что права человека и демократические свободы, по мнению Макрона, не повод для обсуждения.