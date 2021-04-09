Премьер Баварии заявил о готовности возглавить Германию

https://static.news.ru/photo/5ebc0fb0-9ad9-11eb-a051-96000091f725_660.jpg Маркус Зёдер Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил готовность выставить свою кандидатуру на пост канцлера Германии от консерваторов.

При этом окончательного решения по этому вопросу в блоке ХДС/ХСС не было принято, передаёт РИА Новости. Такое заявление он сделал после закрытой встречи руководства блока в бундестаге, в которой участвовал не только он, но и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, который также претендует на выдвижение своей кандидатуры.

Переговоры не были окончательными, мы выяснили, что оба подходят и оба готовы [к выдвижению в канцлеры]. Важно, чтобы мы относились друг к другу с уважением, независимо от решения, мы будем оба хорошо взаимодействовать, потому что речь идет не о наших амбициях, а о благосостоянии союза (блока ХДС/ХСС. — NEWS.ru) и Германии, — подчеркнул он.

Политик отметил, что высказал своим однопартийцам готовность стать кандидатом, если ХДС «как старшая партия это широко поддержит». Он добавил, что этот вопрос не должен раскалывать партию, так как в итоге кандидатом станет тот, у кого больше шансов.

Лашет после встречи также заявил о необходимости сохранить единство в партии, передаёт РИА Новости.

Маркус Зёдер и я перед сегодняшним днём провели длительную беседу, мы выразили готовность выступить кандидатами в канцлеры. Мы договорились совместно с фракцией представить предложения, чтобы как можно быстрее прийти к решению. Наша цель заключается в том, чтобы заручиться максимальным единством, потому что весь мир смотрит, как развивается Германия, миру нужна стабильная Германия, поэтому мы как народная партия несем особую ответственность. — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель публично отчитала председателя своей партии ХДС Армина Лашета за преждевременную отмену коронавирусных ограничений. Поведение Лашета может стать определяющим фактором в выборе кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС. В середине марта новый лидер христианских демократов уже показал себя не с лучшей стороны, не сумев обеспечить хороший результат партии на земельных выборах в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. При этом популярность фигуры Лашета среди рядовых избирателей невысока: пост председателя ХДС он занял благодаря заступничеству партийных функционеров.