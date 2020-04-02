Председатель ЕС одобрил начало земельной реформы на Украине

https://static.news.ru/photo/c218ce36-1d30-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg президент Украины Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским положительно отметил законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах в контексте завершения реализации четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине, — сообщает пресс-служба президента Украины.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в условиях кризисной ситуации, которая была вызвана пандемией коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, в Раде произошла драка из-за земельной реформы. Выступающие против продажи земли депутаты заблокировали трибуну. Снять блокаду попытались члены «Слуги народа». По мнению депутата Верховной рады, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства Украины.