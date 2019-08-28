Правительство Великобритании готовится приостановить работу парламента страны до 14 октября для выхода из состава Евросоюза.
Как сообщает BBC, о приостановке работы парламента с середины октября кабмин планирует просить Королеву Елизавету II.
Government expected to suspend Parliament from mid-September, meaning MPs have limited time to stop no-deal Brexit— BBC Breaking News (@BBCBreaking)
https://t.co/6QDIT1IfgY August 28, 2019
Как ранее писал News.ru, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Европейского союза до 31 октября. При этом лидеры британских оппозиционных партий договорились вместе противостоять выходу страны из ЕС без заключения сделки. По словам самого Джонсона, заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта по ирландской границе.