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Заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта по ирландской границе. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Джонсона. При...