Пожилую итальянку оштрафовали за 11 походов в магазин за день

Пожилую жительницу Италии оштрафовали на €280 за 11 походов в магазин за сутки. Инцидент произошёл в расположенном между Венецией и Триестом городе Градо.
Если пенсионерка не выплатит штраф в течение месяца, то его размер будет увеличен до €400,
Газета уточняет, что полицейские проверки в городе проходят в основном на пути к туристическому центру и у супермаркетов.
Живущая в Италии россиянка Виктория Киселёва рассказала, что из-за введённого 9 марта жёсткого карантина выходить из дома можно лишь по пропускам. В документе должны быть указаны цель нахождения на улице и точный маршрут передвижения, писал NEWS.ru.
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