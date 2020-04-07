Пожилую итальянку оштрафовали за 11 походов в магазин за день

https://static.news.ru/photo/16ae4508-78c5-11ea-b592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Global Look Press

Пожилую жительницу Италии оштрафовали на €280 за 11 походов в магазин за сутки. Инцидент произошёл в расположенном между Венецией и Триестом городе Градо.

Если пенсионерка не выплатит штраф в течение месяца, то его размер будет увеличен до €400, сообщает Il Piccolo. Издание отмечает, что полицейские, неоднократно встретив бабушку на улице, предупредили её об ответственности и попросили оставаться дома. Наказать итальянку штрафом стражи порядка решили после 11-й встречи.

Газета уточняет, что полицейские проверки в городе проходят в основном на пути к туристическому центру и у супермаркетов.

Живущая в Италии россиянка Виктория Киселёва рассказала, что из-за введённого 9 марта жёсткого карантина выходить из дома можно лишь по пропускам. В документе должны быть указаны цель нахождения на улице и точный маршрут передвижения, писал NEWS.ru.