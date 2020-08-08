Украина пообещала не вмешиваться в выборы США

https://static.news.ru/photo/0cfcf356-d9b4-11ea-a071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна не намерена вмешиваться в американские выборы. Также он предостерег граждан от любой деятельности, которая с этим связана.

К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны, — цитирует его «Интерфакс».

Помимо этого, глава государства выразил надежду на то, что со стороны партнёров будет проявлено не менее уважительное отношение к суверенному праву Украины на внутренние дела и выбор приоритетов. Президент добавил, что только на таких принципах можно построить доверительные и прочные взаимоотношения. По мнению Зеленского, предотвращение от втягивания Украины во внутренние дела Соединённых Штатов является вопросом национальной безопасности.

Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы, — подытожил Зеленский.

Ранее NEWS.ru писал, что NYT узнала о смягчении формулировки доклада о вмешательстве РФ в выборы США. Ключевой вывод начальной версии Национальной разведки состоял в том, что Москва якобы оказывает предпочтение переизбранию действующего президента Дональда Трампа на второй срок.