Посольство США в Киеве подтвердило гибель своей сотрудницы

https://static.news.ru/photo/bb56f8be-0346-11eb-98b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/usembassykyiv

Представители американской дипломатической миссии в Киеве подтвердили гибель своей сотрудницы. В посольстве заявили, что сотрудничают с властями для выяснения всех обстоятельств смерти женщины.

Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Избитая сотрудница посольства была обнаружена в бессознательном состоянии в лесопарковой зоне на улице Толбухина. Женщину доставили в больницу, где она скончалась. По данным украинских СМИ, речь идёт о Санвер Никаело.

Как писал NEWS.ru, по подозрению в нападении на американку разыскивается мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, ростом 190–200 сантиметров, одетый в тёмно-синие кроссовки, чёрные шорты и футболку.