Посол Украины призвала бойкотировать ирландский виски из-за России Посол Украины в Ирландии Герасько призвала бойкотировать виски Jameson из-за его поставок в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала отказаться от покупки виски Jameson. Причиной этого дипломат назвала поставки продукции компании в Россию. По ее мнению, таким образом производитель алкоголя финансирует российскую сторону. Слова Герасько приводит ирландское издание RTE.

Я хочу сказать, что больше не буду покупать продукцию Jameson. Призываю пабы, рестораны и клиентов принять аналогичное решение. <...> Мы призываем все компании прекратить любые торговые отношения с РФ, — сказала посол.

Ранее газeта Kristianstadsbladet сообщила, что шведский производитель водки Absolut и владеющий им французский концерн Pernod Ricard возобновили постaвки в Россию. В компании заявили, что действуют с учетом интересов сотрудников и поставляют продукцию в объеме, способном обеспечить местным организациям экономическую устойчивость.

Позднее гендиректор компании Стефани Дюрру заявила, что Absolut прекратит поставки продукции в РФ на фоне возникшей по этому поводу критики.

В свою очередь газета «Ведомости» сообщила, что экспорт российской водки упал на 77% в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам участников рынка, это связано с запретом поставок этого алкоголя в страны ЕС, США и Канаду.