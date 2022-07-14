После второго тура выборов премьера Британии осталось пять кандидатов

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Риши Сунак

После второго тура выборов премьера-министра Великобритании осталось пять кандидатов, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, передает Sky News. Отмечается, что больше всего голосов набрал экс-глава Минфина Риши Сунак, на втором месте идет замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, которых будут выбирать все члены Консервативной партии. На сегодня в партии состоит около 200 тысяч человек.

Помимо них, в гонке за кресло премьера остаются глава МИД Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Ранее сообщалось, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт главной фавориткой на пост лидера партии и премьер-министра. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov, по результатам которого она набрала 27% голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.