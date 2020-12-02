Порошенко стал фигурантом нового уголовного дела

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело. Об этом рассказал его адвокат Игорь Головань.

Он пояснил, что разбирательство начато из-за закона, подписанного экс-президентом в 2016 году. Документ устанавливает конкурсные процедуры для отбора и назначения руководителей учреждений культуры.

Новое дело в отношении Порошенко юрист рассматривает как попытку действующих властей Украины «разрушить достижения государства на европейском пути», сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Ранее один из адвокатов заявил, что против Порошенко в общей сложности возбуждено около 60 уголовных дел. Все они политически мотивированные, а многие из них вдобавок не имеют правовых оснований.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Украины возбудила против Порошенко дело после заявления юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян по факту якобы сговора политика и Министерства финансов Незалежной по поводу государственных гарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском». По данным надзорного ведомства, Порошенко, руководя Украиной, позволил себе злоупотребить положением ради получения «неправомерной выгоды».