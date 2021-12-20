Порошенко не явится на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не придёт на допрос по делу о государственной измене, назначенный на 23 декабря. Об этом заявил его адвокат Илья Новиков в эфире телеканала «UA:Перший». Причиной такого решения юрист назвал неправильное оформление повесток.

Нет, потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны не в правильный способ, — заявил Новиков.

Экс-президент Пётр Порошенко подозревается украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. В настоящее время политик находится за границей. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что бывший глава государства непременно вернётся на родину.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что подозрения в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса представляют собой «юридический треш» и «бред сивой кобылы».