Поножовщина в школе обернулась гибелью лицеистки В Нанте одна ученица лицея погибла в результате нападения сверстника с ножом

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Одна ученица лицея в городе Нант на западе Франции скончалась в результате нападения сверстника с ножом, еще трое получили ранения, информирует BFMTV. По данным телеканала, инцидент произошел в средней школе Нотр-Дам-де-Тут-Аид в четверг днем, 24 апреля.

Ученик средней школы Нотр-Дам-де-Тут-Аид в Нанте средь бела дня нанес ножевые ранения четверым ученикам. Трое студентов получили ранения, некоторые из них — серьезные. Четвертая жертва скончалась от полученных травм, — информирует телеканал.

Старшеклассник ворвался в два разных кабинета и нанес ученикам удары ножом. Один из учеников отделался легкими ранениями. Пострадавшие попали в больницу, трое из них — в критическом состоянии, отметили журналисты. Студента задержал сотрудник школы до прибытия полиции. Один из учеников признался, что нападавший был «немного странным» с начала года.

Ранее в Санкт-Петербурге ученика пятого класса ранили складным ножом в школьной драке. Конфликт разгорелся из-за оскорбления матери одного из детей. 11-летний мальчик обратился в больницу с ушибами и ссадинами в области лица. Ссора произошла на перемене. Медики оказали пострадавшему помощь и отпустили домой, его состояние оценили как удовлетворительное.