https://static.news.ru/photo/392ad1bc-441a-11ea-975f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Соединённые Штаты Америки продолжат поддерживать желание Украины вступить в НАТО, рассказал госсекретарь США Майкл Помпео во время переговоров с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Мы продолжаем поддерживать Украину в её стремлении присоединиться к НАТО и сближении с ЕС, — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что НАТО создала 12-тысячную группировку войск в Восточной Европе. Это является главным вызовом для ОДКБ.

По его словам, основная часть сил и средств НАТО расположена в Польше и странах Балтии. Кроме того, Альянс проводит активную модернизацию авиабаз и других военных объектов.

Лидеры ОДКБ призвали все страны совместно укреплять и развивать действующую систему договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Они также обратили внимание на пагубную тенденцию в международных отношениях, когда одни государства вмешиваются во внутренние дела других. В заявлении также подчёркивается необходимость усилить координацию и повысить эффективность в противодействии мировому терроризму, писал NEWS.ru.