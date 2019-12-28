Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране. По его словам, российский политик шёл на обман сознательно.
Таким образом Кремль отвечает на международное давление,
Премьер отметил, что нацистская Германия впервые проявила свою агрессию именно по отношению к Польше. Также он напомнил о существовании пакта Молотова — Риббентропа, который, по его мнению, стал проявлением объединения Советского Союза и Третьего рейха в политике и экономике.
Ранее, как писал NEWS.ru, Моравецкий заявил, что Германия и СССР виновны в начале Второй мировой войны. Эти страны заключили пакт Молотова — Риббентропа, который делил Европу на сферы влияния.
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