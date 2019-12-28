https://static.news.ru/photo/a3afae02-2af9-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране. По его словам, российский политик шёл на обман сознательно.

Таким образом Кремль отвечает на международное давление, говорится на сайте главы польского кабмина.

Премьер отметил, что нацистская Германия впервые проявила свою агрессию именно по отношению к Польше. Также он напомнил о существовании пакта Молотова — Риббентропа, который, по его мнению, стал проявлением объединения Советского Союза и Третьего рейха в политике и экономике.

Ранее, как писал NEWS.ru, Моравецкий заявил, что Германия и СССР виновны в начале Второй мировой войны. Эти страны заключили пакт Молотова — Риббентропа, который делил Европу на сферы влияния.