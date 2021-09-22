Польская PGNiG сможет участвовать в сертификации «Северного потока — 2»

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что получила право на участие в сертификации трубопровода «Северный поток — 2». В ходе процедуры организация собирается доказать, что Nord Stream 2 AG не подходит в качестве независимого оператора. Об этом говорится на сайте компании.

Соответствующее право PGNiG и её немецкой «дочке» PGNiG Supply & Trading GmbH предоставило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA).

В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец «Северного потока — 2» не смог избежать применения требований о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, которые учитывают стоимость всего трубопровода, — подчеркнул глава польской компании Павел Маевский.

Организация планирует последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору, в частности, касающимся безопасности поставок и корпоративной структуры.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение, что европейские государства плохо подготовились к зиме и закачали мало газа в свои хранилища из-за высокой стоимости топлива. Именно этот факт позволит ускорить сертификацию «Северного потока — 2».