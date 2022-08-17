Польша раскрыла желание Германии вернуть свои бывшие земли Глава Нацбанка Глапинский: ФРГ хочет вернуть свои бывшие земли в пределах границ Польши

Фото: Global Look Press

ФРГ намерена «тем или иным образом» вернуть свои бывшие земли, находящиеся в пределах границ Польши. Об этом заявил в интервью изданию Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский. Он убеждён, что планам Германии не сможет помешать даже риск возникновения хаоса в самом государстве.

Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ, — сказал Глапинский.

Он полагает, что Берлин намерен «подчинить» себе ряд стран, находящихся между ФРГ и РФ. По словам Глапинского, путь для реализации подобного сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий обвинил Германию и Францию в управлении Евросоюзом в стиле «олигархии». По его словам, в ЕС создаётся впечатление демократии, а на самом деле решения принимают сильнейшие. Премьер-министр добавил, что конфликт на Украине раскрыл энергетическую зависимость от России и нежелание некоторых европейских лидеров учитывать мнение остальных.