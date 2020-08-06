Политолог: Украину следует уничтожить и построить новое государство

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Украинский политолог, замглавы «Стратегической группы „София“» Виктор Щербина считает, что Украину следует уничтожить и на её месте построить новое государство.

Он рассказал о разрозненности взглядов и социальных интересов в стране, о невозможности объединения. Виктор Щербина пояснил, что страна стала «нежизнеспособной и неконкурентоспособной».

Идеалы архаического доиндустриального типа, которые популярны в определённых политических кругах, в общем, ведут к тому, что страна будет дальше раскалываться, потому что насилием удержать людей невозможно, удерживать нужно совместными интересами, — привели слова Виктора Щербины «Известия».

Политолог добавил, что в итоге разносторонние взгляды будут искать самостоятельности, пока в стране не произойдёт большой раскол. По его мнению, именно поэтому стоит строить новое государство, а не поддерживать страну с «отдельными колхозами, группами и посёлками городского типа».

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что выбор действующей власти был ошибкой украинцев. Она подчеркнула, что в настоящее время почти 70% украинцев уверены в ошибочности пути, которым движется киевская власть.