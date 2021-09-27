Политолог: отношения России и Германии никак не изменятся после Меркель

Отношения России и Германии никак не изменятся после прошедших выборов в бундестаг и ухода Меркель с поста канцлера ФРГ, считает политолог Сергей Марков. По его словам, решающую роль в диалоге Москвы и Берлина по прежнему будут играть Соединённые Штаты, пишет Lenta.ru.

Олаф Шольц, кандидат в канцлеры Германии от СДПГ, находится в приятельских отношениях с экс-канцлером Герхардом Шредером, который позитивно относится и к России, и лично к главе страны Владимиру Путину. Это, конечно, хорошо. Но тем не менее климат между нашими странами всё равно не изменится, прежде всего, за счёт колоссального влияния на него США. Они контролируют не только спецслужбы Германии, прессу, но и некоторые партии, — признался Марков.

Он добавил, что партия «Зелёные», занявшая третье место на выборах в немецкое правительство, — не что иное, как филиал Демократической партии США. При этом Марков подчеркнул, что политики этой фракции действуют не в интересах экологии или граждан Германии, а исключительно ради господства «тотальной толерантности», добавив, что они готовы «стрелять из танков по несогласным». Он заметил, что немецким партиям СДПГ и ХДС придётся изрядно потрудиться, чтобы договориться с «Зелёными» и свободными демократами: Марков не исключает повторных выборов в бундестаг, если политикам не удастся найти компромисс.

Ранее политолог Наталья Елисеева посоветовала россиянам не беспокоиться из-за ухода Меркель с поста канцлера Германии. По её словам, новый глава ФРГ в первую очередь уделит внимание внутренней политике государства.