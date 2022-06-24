Политолог предсказал вербовку женщин в ряды бойцов ВСУ Политолог Миронов предсказал вербовку женщин в ряды бойцов ВСУ

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Вооружённые силы Украины

Не исключено, что Киев в ближайшем будущем по израильской модели начнет вербовать в армию женщин, так как властям Украины необходимо увеличивать количество «пушечного мяса» в рядах ВСУ, считает политолог Григорий Миронов. В беседе с «ПолитРоссией» он указал, что американские кураторы активно призывают ВСУ «воевать до последнего украинца».

К сожалению, Украина продолжает увеличивать количество «пушечного мяса» в своих войсках. Американцы, англичане и представители других западных стран приказывают Киеву воевать до последнего украинца. И не важно, будет это женщина, или любой другой человек, который никогда не держал оружие в руках, — высказался Миронов.

Вместе с этим он отметил, что увеличение численности ВСУ не дает особых результатов, так как такие солдаты обладают крайне низкими боевыми качествами и либо погибают, либо сдаются в плен. Политолог напомнил, что сейчас на Украине боеспособных мужчин «забирают прямо с улицы» и направляют в военкомат. В связи с этим, подчеркнул Миронов, страну покидают миллионы людей.

Киевскому режиму нужны безвольные аватары, способные выполнять любые приказы и сражаться за амбиции свиты Зеленского, — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня анонсировал реформу украинской армии, в рамках которой будет изменен подход к призыву на военную службу. Глава Украины не исключил, что она будет похожа на израильскую систему, когда годный к военной службе гражданин сначала проходит службу в Вооруженных силах и только по завершении службы получает высшее образование.