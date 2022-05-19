Политолог предсказал, что украинских беженцев «вышвырнут» из Европы Политолог Кот предсказал, что украинских беженцев «вышвырнут» из Европы

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Если украинцы в Польше не согласятся исполнять роль «услужливых слуг», то их «вышвырнут» из Европы за ненадобностью, заявил политолог Юрий Кот. По его мнению, для западных партнеров Киева население Украины всегда будет восприниматься как обслуживающий персонал, пишут «Народные Новости».

Украинцы для поляков — обычные услужливые слуги. И только так они рассматривают украинцев. Если украинцы не готовы выполнять эту роль и эту функцию, тогда их ждет достаточно печальное будущее, их вышвырнут из Европы, их вышвырнут отовсюду, где они не захотят быть рабами, — заверил Кот.

По его мнению, Запад заставляет украинцев отказаться от самих себя и предать свою сущность за право находится в европейских странах. При этом сначала от жителей Украины потребовали «предать родного русского брата», убежден политолог.

Сейчас приближается второй этап, когда им откажут вообще в возможности быть «людьми первого сорта», какими себя считают европейцы, — резюмировал Кот.

Ранее стало известно, что тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию по семейной схеме, находятся в ужасных жилищных условиях. Британское правительство не направляет финансовую помощь местным властям для поддержки этой программы, несмотря на то что для другой схемы, в рамках которой британцы принимают беженцев в свои дома, выделяется по 10,5 тысячи фунтов стерлингов.