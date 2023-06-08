Политолог оценил шансы Украины вступить в ЕС Политолог Леви: Украина сможет вступить в ЕС минимум через 15 лет

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Евросоюз может принять политическое решение о вступлении Украины с рядом ограничений, но реальное вступление государства в ЕС следует ждать минимум через 15 лет, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что сейчас подобный шаг не принес бы Западу никакой пользы.

Реальная реализация прямого взаимодействия на уровне стран-членов, а не на уровне каких-то ассоциированных членов или партнеров, или кандидатов на вступление начнется лет через 15, не раньше, поэтому это может быть только политическое решение немедленно принять Украину в состав ЕС, — подчеркнул политолог.

Эксперт предположил, что в Евросоюзе сохранятся определенные барьеры, которые должны защитить стран-участниц. Так, в ситуации с украинским зерном ЕС сможет ввести элементы сельскохозяйственной политики, из-за чего части фермеров придется сменить род деятельности в обмен на небольшие пособия. Политолог напомнил, что подобное происходило с угольными шахтами в Великобритании в годы правления премьер-министра Маргарет Тэтчер. На Украине такая ситуация при этом грозит большому количеству отраслей.

Леви уверен, что принятие Украины в ЕС возможно только с исключениями. Киеву могут не открыть рынки, страна продолжит числится в списке кандидатов. Политолог уточнил, что при таком раскладе вступление в Евросоюз станет для Украины обузой.

Им нужно продемонстрировать, что они такие белые и пушистые и борются за все хорошее против всего плохого. Поэтому это проблема, поэтому вполне возможны такого рода вступления, декларации, но реальной пользы от них почти не будет никакой никому, — заключил Леви.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. По ее словам, существует определенный процесс принятия страны в НАТО.