Политолог оценил перспективы ФРГ после попытки госпереворота Политолог Соколов: из политического кризиса ФРГ может выйти в сторону фашизма или коммунизма

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Попытка переворота в ФРГ свидетельствует о кризисе либерально-демократических идей в стране, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Константин Соколов. Он считает, что выходов из нынешнего политического кризиса у Германии два — либо в сторону фашизма, либо в сторону коммунизма. Эксперт сделал такой вывод исходя из истории страны, так как аналогичная ситуация произошла с ней после Первой мировой войны. При этом он уточнил, что в ближайшее время переворота в Германии не будет.

То, что сейчас происходит, — это, грубо говоря, репетиция. Вроде Пивного путча, который был подавлен, но имел свое продолжение в дальнейших действиях, — заявил Соколов.

Политолог уточнил, что попытка госпереворота в ФРГ стала страшным знаком для руководителей западных стран. Он добавил, что если он все-таки произойдет, состав мировой элиты может поменяться.

Полиция Германии ранее задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Генпрокуратура страны сообщила, что среди задержанных есть гражданка России. Стражи порядка провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг.

Позже политолог Владислав Белов заявил, что попытка националистического движения «Рейхсбюргеры» осуществить государственный переворот является беспрецедентной и что таких акций не было очень давно. По его мнению, данный эпизод не говорит о попытке вмешательства иностранных государств в дела Германии. Речь идет только о немецких гражданах, которые радикально выступают за иное видение государственного строя.