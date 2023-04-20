Политолог объяснил введение безвизового режима между Косово и ЕС Политолог Леви: Евросоюз через безвизовый режим с Косово решил надавить на Сербию

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Введение безвизового режима для Косово со странами Евросоюза является попыткой оказать политическое давление на Сербию, считает политолог Дмитрий Леви. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт пояснил, что страны ЕС заметили желание Сербии проявлять самостоятельность, в том числе и по украинскому конфликту, в связи с чем решили дать стране сигнал.

Если страна будет готова в полном объеме признать независимость Косово, то и Сербии окажут поддержку. <...> В какой-то момент государство начало проявлять все больше независимости от Евросоюза и в оценке украинского конфликта, и по другим вопросам. Поэтому решение о безвизе можно рассматривать как определенный сигнал для Сербии, — уточнил политолог.

По его словам, таким способом Евросоюз пытается заставить Сербию пересмотреть политические взаимоотношения с другими государствами. Леви добавил, что Сербия действительно может оказаться в уязвимом положении, так как условия ей выдвигает более сильная экономика и политический игрок.

При этом безвизовый режим навряд ли изменит ситуацию вокруг Косово. Эксперт пояснил, что те жители непризнанной республики, которые хотели уехать в страны ЕС, уже это сделали. Поэтому Евросоюз не ожидает дополнительных рисков от своего решения.

Европейский союз ранее заявил о введение безвизового режима с непризнанной Республикой Косово с 1 января 2024 года. Это решение было принято, несмотря на непризнание края пятью странами сообщества, к которым относятся Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр.