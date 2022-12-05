Политолог объяснил, почему Западная Украина почти избежала мобилизации Политолог Колчин: мобилизация жителей Западной Украины может привести к социальному потрясению

Фото: МО Украины

Территории Западной Украины практически избежали мобилизации, так как администрация президента Владимира Зеленского не хочет идти на связанные с этим риски, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Петр Колчин. По его словам, проведение мобилизационных мероприятий в Галиции и Волыни способно дестабилизировать ситуацию в регионе, поэтому киевские власти призывают преимущественно русскоязычных жителей страны.

Западные регионы Украины практически избежали каких-либо мобилизационных процессов. Во многом это связано с тем, что офис Зеленского понимает риски, с которыми можно столкнуться в случае активизации процессов призыва в Галиции и Волыни, — заключил Колчин.

Политолог уточнил, что ситуацию в Западной Украине можно охарактеризовать как противоречивую. Он добавил, что мобилизация населения в этом регионе приведет к серьезному социальному потрясению и дестабилизирует положение в стране.

Представители силовых структур в Херсонской области ранее сообщили, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.