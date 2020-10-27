Политолог объяснил, почему Навальный раздражает жителей Германии

https://static.news.ru/photo/590b3786-1851-11eb-80a6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung жёстко раскритиковали оппозиционера Алексея Навального за злоупотребление гостеприимством. Политолог Владимир Брутер поделился мнением, почему поведение Навального вызывает раздражение у немцев.

Немцы пустили Навального в свою страну не как политика. А он ведёт себя как политик. И это точных в суждениях немцев раздражает. Он себе приписывает функции, которые с ними не согласованы. А им это не нравится, — высказал мнение Брутер в эфире радио Sputnik.

Политолог подчеркнул, что оппозиционер «строит» немцев за их деньги. Он имеет по всем вопросам своё мнение и указывает им, что они должны или не должны делать.

Немцы ему таких прав не давали, поэтому они раздражены. Навальный им рассказывает, как они должны себя вести в сложившейся ситуации. И это, конечно, некрасиво, — подчеркнул Брутер.

Ранее оппозиционер назвал бывшего канцлера Германии Герхард Шрёдера «мальчиком на побегушках у Путина», а также позволил себе ряд других нелестных высказываний. Это вызвало возмущение читателей Süddeutsche Zeitung, которые прислали в редакцию целый ряд писем, в которых обвинили политика во вмешательстве во внутренние дела Германии.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео немецкой охраны Навального. На кадрах политик и его жена Юлия гуляют возле Бранденбургских ворот в Берлине вместе с корреспондентом CBS Лесли Стол и тремя мужчинами в штатском. За ними следуют ещё девять человек в полицейской форме.