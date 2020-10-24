Немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством

https://static.news.ru/photo/1ee3baa6-17fc-11eb-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие читатели издания Süddeutsche Zeitung написали в газету целый ряд писем, в которых жёстко раскритиковали российского оппозиционера Алексея Навального, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Германии и злоупотреблении гостеприимством.

Süddeutsche Zeitung опубликовала 25 октября целую подборку писем, поступивших в редакцию от читателей, которые отреагировали на две предыдущие статьи о Навальном. Один из читателей, подписавшийся как Вольфганг Хайнц из города Бад-Кроцинген, уверен, что оппозиционер злоупотребил гостеприимством немцев, позволив себе называть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера «мальчиком на побегушках у Путина».

Оскорбив бывшего федерального канцлера Шрёдера и назвав его «мальчиком на побегушках у Путина», Навальный самым жестоким образом злоупотребил своим правом гостя в Федеративной Республике. Как гость, на мой взгляд, он не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику, — написал возмущённый читатель.

По его словам, публичные националистические и ксенофобские высказывания Навального «заставляют задуматься». Читатель, тем не менее, осудил нападение на оппозиционера с помощью яда.

В письме, озаглавленном «Двойные стандарты и наивность» читатель Юрген Шарф осуждает правоохранительные органы Германии за отказ сотрудничать с российскими коллегами.

То, что немецкие правоохранительные органы явно не хотят работать с российскими властями, не облегчает задачу. На мой взгляд, немецкие официальные лица и СМИ также придерживаются двойных стандартов в деле об убийстве в Тиргартене, — заметил он.

Примечательно, что читатель называет Навального «зловещим» и искренне недоумевает, почему в Германии этому человеку оказали поддержку на самом высоком уровне. Более того, автор письма оценил и возможные последствия от прихода к власти Навального в России.

Если Герхард Шрёдер доверяет Путину, это более реалистично и дороже для меня, чем мнимая наивность, с которой Süddeutsche Zeitung поддерживает этого зловещего Навального в СМИ. Если бы он пришел к власти в Москве, то национализм, гомофобия, антисемитизм и ксенофобия, которые и без того есть в России, получили бы поддержку и стали бы государственной доктриной, — сказано в письме.

Как сообщал NEWS.ru, 26 октября глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватским журналистам прокомментировал поведение ЕС в так называемом деле Алексея Навального. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Евросоюз пытается поставить себя выше закона, вводя санкции против России и игнорируя международные соглашения.