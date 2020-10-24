Лавров: санкциями по Навальному ЕС ставит себя вне закона

https://static.news.ru/photo/71a5f360-17e0-11eb-bce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЕС неспособен адекватно оценивать происходящие в мире события и пытается поставить себя вне закона санкциями против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что власти Германии ранее «высокомерно» отказались отвечать на вопрос Генпрокуратуры России по делу Навального. Этот факт — нарушение Берлином его обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, приводит РИА Новости слова Лаврова в интервью хорватской газете «Вечерни лист».

Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона, — заявил Лавров.

Власти ЕС, таким образом, демонстрируют неуважение к международным правовым документам, а также опустились до уровня банального хамства, сказал глава МИД России. Лавров напомнил, что Москва не намерена оставлять это без ответа.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления политика Алексея Навального. Чёрный список опубликован, в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно состоит его «вина».

Президент РФ Владимир Путин позднее прокомментировал введение санкций против России словами «Бог с ними, справимся». Решение о санкциях со стороны ЕС, между тем, уже поприветствовали в США.