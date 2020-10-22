«Бог с ними, справимся»: Путин оценил введение санкций против России

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Президент РФ Владимир Путин считает, что страна сможет справиться с последствиями антироссийских санкций. Такое мнение глава государства высказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Бог с ними, справимся, — отметил Путин.

Ранее стало известно, что Великобритания, вслед за Евросоюзом, ввела антироссийские санкции. В документах значатся имена двоих граждан РФ и сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ. Причиной стала якобы кибератака на немецкое правительство в 2015 году.

До этого ЕС ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления политика Алексея Навального. Чёрный список опубликован, в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина», писал NEWS.ru.