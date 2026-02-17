На мирных переговорах в Женеве не будет решен территориальный вопрос, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, Россия и Украина могут договориться об обмене военнопленными.

Что касается перспектив переговоров в Женеве, с одной стороны, безусловно, очень хорошо, что они проходят. И возможно, что мы увидим очередные решения об обмене военнопленными и телами. То есть вопросы такого гуманитарного характера, возможно, будут решаться. Что же касается политической составляющей, то здесь пока сложно говорить о каких-то подвижках в ближайшее время. Мы видим, что украинская сторона продолжает проявлять недоговороспособность. В ответ на требования американцев, например, признать территориальные потери, вывести войска из Донбасса, они требуют гарантии безопасности еще до окончания конфликта, что абсолютно нереалистично, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что Киев не готов к переговорам на условиях, которые бы соответствовали реальной ситуации на фронте и кризисному положению украинской государственности. По словам политолога, Украина требует значительных уступок как от России, так и от США даже за самые незначительные компромиссы со своей стороны.

Все выглядит так, будто у Киева все очень хорошо. Хотя это, конечно, не имеет отношения к реальности. Давление на Украину усиливается, причем с обеих сторон: со стороны России на поле боя, со стороны Соединенных Штатов в рамках их переговоров, антикоррупционных расследований и всего остального. Поэтому рано или поздно это все, конечно, должно сломать спину верблюду. Вопрос лишь в том, когда это случится. Но возможно, что какое-то время они все-таки будут пытаться от всего этого давления отбиваться. Просто все отлично понимают, что время работает не на стороне Украины, и рано или поздно их просто-напросто сломают, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, уже прибыла в отель InterContinental в Женеве. Там состоятся переговоры по урегулированию украинского конфликта.