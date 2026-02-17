Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:59

Политолог назвал самый вероятный сценарий завершения переговоров в Женеве

Политолог Дудаков: территориальный вопрос не решится на переговорах в Женеве

Обстановка у отеля InterContinental в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины Обстановка у отеля InterContinental в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На мирных переговорах в Женеве не будет решен территориальный вопрос, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, Россия и Украина могут договориться об обмене военнопленными.

Что касается перспектив переговоров в Женеве, с одной стороны, безусловно, очень хорошо, что они проходят. И возможно, что мы увидим очередные решения об обмене военнопленными и телами. То есть вопросы такого гуманитарного характера, возможно, будут решаться. Что же касается политической составляющей, то здесь пока сложно говорить о каких-то подвижках в ближайшее время. Мы видим, что украинская сторона продолжает проявлять недоговороспособность. В ответ на требования американцев, например, признать территориальные потери, вывести войска из Донбасса, они требуют гарантии безопасности еще до окончания конфликта, что абсолютно нереалистично, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что Киев не готов к переговорам на условиях, которые бы соответствовали реальной ситуации на фронте и кризисному положению украинской государственности. По словам политолога, Украина требует значительных уступок как от России, так и от США даже за самые незначительные компромиссы со своей стороны.

Все выглядит так, будто у Киева все очень хорошо. Хотя это, конечно, не имеет отношения к реальности. Давление на Украину усиливается, причем с обеих сторон: со стороны России на поле боя, со стороны Соединенных Штатов в рамках их переговоров, антикоррупционных расследований и всего остального. Поэтому рано или поздно это все, конечно, должно сломать спину верблюду. Вопрос лишь в том, когда это случится. Но возможно, что какое-то время они все-таки будут пытаться от всего этого давления отбиваться. Просто все отлично понимают, что время работает не на стороне Украины, и рано или поздно их просто-напросто сломают, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, уже прибыла в отель InterContinental в Женеве. Там состоятся переговоры по урегулированию украинского конфликта.

переговоры
Россия
Женева
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Школьник решил повторить опыт из соцсетей и попал в больницу с ожогами
В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины
Участница СВО вернулась домой с фронта и умерла от рук мужа
В школах введут «обучение служением». Что это значит, как связано с СВО
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.