Политолог назвал «морковкой перед носом осла» вступление Украины в ЕС Политолог Шипилин назвал маловероятным вступление Украины в Евросоюз

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Несмотря на все высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о невероятных достижениях Украины для вступления в Евросоюз, такая ситуация маловероятна, считает политический обозреватель Павел Шипилин. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он подчеркнул, что все обещания Киеву со стороны Брюсселя — это просто «морковка, которую держат перед носом осла».

Слова Борреля пока что ничего не означают, на Западе создана некоторая картинка прекрасной демократической Украины. Благодаря этому образу ей могут пообещать вступление в ЕС, но на самом деле это не более чем морковка, которую держат перед носом у осла, — пояснил политолог.

По словам эксперта, Украина является для ЕС слишком большой страной. Там просто не готовы заниматься ее обеспечением, подчеркнул Шипилин. По его мнению, попытки подтолкнуть Сербию следовать примеру Украины не увенчаются успехом. Политолог отмечает, что в Белграде сильны антизападные настроения из-за агрессии НАТО. В такой ситуации никто из представителей власти не рискнет вступать в ЕС, опасаясь потерять поддержку собственного народа.

Шипилин также заявил, что у Евросоюза мало перспектив, так как он представляет из себя попытку США создать проект, полностью отвечающий американским интересам. Политолог считает, что стремление сделать из стран Запада единую нацию закончилось провалом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Украине следует ускорять процесс реформ, переходить на европейские стандарты, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу. При этом он предупредил Сербию, что тесные отношения с Россией несовместимы с путем евроинтеграции.