Политолог Кошкин: Зеленскому «наплевать» на украинцев из-за ударов по АЭС

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отдает приказы о нанесении ударов по Запорожской АЭС, это говорит о том, что он готов пойти на все ради «шантажа» западных партнеров, заявил политолог Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1». Он убежден, что украинскому лидеру «наплевать на свой народ».

Сегодня во все колокола об этом ядерном техногенном происшествии, которое может случиться, бьёт Россия. Вашингтон молчит, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон тоже. Они не могут сообразить, что же им предпринять в этой ситуации. А Зеленский продолжает шантажировать всех, ему плевать на свой народ, на украинское общество, — высказался Кошкин.

Политолог считает, что Зеленский готов спровоцировать катастрофу, чтобы «удержаться на плаву» и изменить ход спецоперации на Украине. Кошкин назвал такие действия «бесчеловечными» и заверил, что последствия решений Зеленского коснутся всех людей.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Запорожской АЭС, заявил источник в российском постпредстве в Организации Объединённых Наций. Он предупредил о возможных глобальных последствиях таких действий украинской стороны. Другой источник издания добавил, что Россия видит докладчиком на заседании гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.