https://static.news.ru/photo/b22affc4-bddd-11e9-bd56-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отстранение Романа Безсмертного от переговорного процесса в Минске может быть связана с раздражением, которое накопилось у президента Украины Владимира Зеленского в связи с нарочито самостоятельными действиями политика. Такое мнение высказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он отметил, что в последнее время Безсмертный сделал ряд громких заявлений «в духе и в риторике предыдущей власти». Сказанные публично слова в какой-то мере можно расценивать как элемент эскалации и фактор отсутствия гибкости по ключевым позициям, отметил эксперт.

Мне показалось, что эти заявления не были согласованы с администрацией президента, что это было в большей мере позицией самого Безсмертного. Возможно, это вызвало раздражение у президента, — сказал Бортник в комментарии News.ru.

Ещё одной причиной кадрового решения, по его мнению, может быть желание Зеленского усилить переговорную группу другими людьми. Безсмертный, по словам политолога, «не вписывается в новую переговорную концепцию».

Это связано с тем, что «президент там видит других людей», поэтому в ближайшее время стоит ожидать новых назначений, считает Бортник.