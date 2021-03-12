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Европа

Politico: AstraZeneca сократит поставки вакцины в Евросоюз на две трети

17:48, 12 марта 2021
Фото: KH via imago-images.de/Global look Press

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить Евросоюзу около 30 миллионов доз вакцины от COVID-19 к концу марта, что составляет лишь треть от изначально планировавшегося объёма. 

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. В феврале генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил членам Европарламента, что компания попробует отгрузить 40 миллионов доз вакцины к концу марта. Это количество уже значительно отличается от 80–100 млн доз, прописанных в контракте между AstraZeneca и Еврокомиссией. 

Издание уточняет, что к 7 марта компания поставила в Европейский союз около 11 миллионов доз вакцины. 

Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной компании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств, передавал NEWS.ru.

Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.

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