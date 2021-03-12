Politico: AstraZeneca сократит поставки вакцины в Евросоюз на две трети

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить Евросоюзу около 30 миллионов доз вакцины от COVID-19 к концу марта, что составляет лишь треть от изначально планировавшегося объёма.
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Издание уточняет, что к 7 марта компания поставила в Европейский союз около 11 миллионов доз вакцины.
Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной компании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств, передавал NEWS.ru.
Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.