Полиция Германии рекомендовала главе ХДС перенести поездку в Киев Полиция Германии рекомендовала главе ХДС Мерцу отложить визит на Украину

Лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц / Фото imago-images.de/Global Look Press

Перенести поездку в Киев «настоятельно» рекомендовало главе находящегося в оппозиции «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридриху Мерцу Федеральное ведомство уголовной полиции. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные данные.

Мерц намеревался отправиться в столицу Украины 2 мая, но предупредил об этом органы безопасности лишь 29 апреля. В результате в полиции заявили, что для столь «опасного путешествия в зону боевых действий» требуется «немного больше времени». При этом Мерц отказался от личной охраны ВКА, уточняет издание.

В Киеве лидер ХДС планировал провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также узнать и передать конкретные просьбы о поддержке украинских представителей в Германию.

Мерц известен своей критикой политики канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Украины. Так, недавно в интервью Bild он заявил, что Берлин недостаточно делает для поддержки Киева, канцлер упустил драгоценное время в вопросе поставок оружия в страну.

В ответ на обвинения со стороны оппозиции в трусости канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против спешки с поставками тяжёлого вооружения Украине. Он косвенно дал понять, что Германия не отправит на Украину боевые танки до тех пор, пока США и другие союзники этого не сделают.

28 апреля газета Die Zeit сообщила о том, что 586 представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине, около сотни немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, а семь человек воздержались от голосования. В итоге две конкурирующие фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ХДС «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.