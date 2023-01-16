Полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, который представился бывшим бойцом ЧВК «Вагнер», сообщает Dagbladet со ссылкой на адвоката по назначению Йенса Бернхарда Херстада. Правоохранительные органы информацию не подтвердили и отказались раскрывать данные задержанного иностранца.
По данным полиции, задержанный не пострадал. Других подробностей не сообщается.
Ранее в Кремле опровергли сообщения о конфликте между Минобороны и ЧВК «Вагнер». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эту информацию распространяют противники страны. Он отметил, что Минобороны и ЧВК «Вагнер» сегодня преследуют единые цели.
До этого СМИ обратили внимание на то, что данные Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» о взятии Соледара различаются. Тогда основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «лодка и так качается», и отказался комментировать сообщения о возможном конфликте с ведомством.