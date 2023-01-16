В Норвегии задержали россиянина, назвавшегося экс-бойцом ЧВК «Вагнер»

Фото: Norway Police Department

Полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, который представился бывшим бойцом ЧВК «Вагнер», сообщает Dagbladet со ссылкой на адвоката по назначению Йенса Бернхарда Херстада. Правоохранительные органы информацию не подтвердили и отказались раскрывать данные задержанного иностранца.

По данным полиции, задержанный не пострадал. Других подробностей не сообщается.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о конфликте между Минобороны и ЧВК «Вагнер». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эту информацию распространяют противники страны. Он отметил, что Минобороны и ЧВК «Вагнер» сегодня преследуют единые цели.

До этого СМИ обратили внимание на то, что данные Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» о взятии Соледара различаются. Тогда основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «лодка и так качается», и отказался комментировать сообщения о возможном конфликте с ведомством.