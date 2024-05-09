Литовские власти отправили силовиков к остаткам советских мемориалов Полиция Литвы организовала дежурства на месте мемориалов в Вильнюсе и Клайпеде

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Правоохранители Литвы организовали дежурство на месте демонтированных воинских мемориалов в Вильнюсе и Клайпеде в День Победы, сообщили в департаменте полиции республики. Патрулирование, как утверждается, осуществляют в целях недопущения «административных нарушений».

На мемориалах в целях недопущения возможных административных нарушений организовано усиленное патрулирование, в том числе дежурят полицейские в штатском, — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители должны следить за возможной демонстрацией запрещенной советской символики и наказывать тех, кто нарушает запрет. До этого департамент госбезопасности Литвы предупреждал о возможных провокациях на 9 мая.

Ранее государственная полиция Латвии заявила, что возложение цветов на местах демонтированных советских памятников по случаю Дня Победы будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за это предусмотрено наказание.

Кроме того, в республике переквалифицировано с административного на уголовное дело против мужчины, приносившего цветы на место снесенного памятника героям ВОВ в городе Резекне. Как отмечается, он приносил красные и белые гвоздики три раза за месяц. Мужчину обвинили «в оправдании военных преступлений».