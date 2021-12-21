Полицейские задержали мужчину, захватившего заложников в Париже

Полиция задержала мужчину, который днём ранее взял в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter. По словам французских полицейских, во время задержания похитителя никто не пострадал. Сообщается, что преступнику 50 лет и он страдает психическим расстройством. Мужчина требовал встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.

Le preneur dâotage a Ã©tÃ© interpellÃ©. Il nây a pas de blessÃ©. Merci aux agents de la @prefpolice et notamment Ã la BRI. #aligre — GÃ©rald DARMANIN (@GDarmanin) December 21, 2021

Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет, — написал Дарманен.

В понедельник, 20 декабря, вооружённый ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на востоке Парижа. Инцидент произошёл в магазине на улице Алигр в 12-м округе французской столицы. На место происшествия прибыли полицейские и спасательные бригады.

После несколько часов переговоров с похитителем он отпустил одну из женщин.

В сентябре в Германии полиция задержала мужчину, который взял заложников в туристическом автобусе в Баварии. По предварительным данным, захвату предшествовала ссора пассажиров. Мужчина удерживал в заложниках троих человек. В результате происшествия никто не пострадал.