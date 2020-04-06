Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо

https://static.news.ru/photo/2678abfa-781f-11ea-b830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Terron/Global Look Press

Российские и итальянские медики 6 апреля 2020 года начали принимать и лечить заражённых коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в полевом госпитале города Бергамо.

Специалисты работают круглосуточно — в три смены, передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил, что помощь, которую получила страна, в том числе и от России, была полезна. Он также призвал не политизировать этот вопрос.