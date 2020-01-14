Поездка Владимира Зеленского с семьёй на отдых в Оман сбила с толку разведку США. Как рассказал украинский дипломат Константин Елисеев, украинскому президенту позвонил государственный секретарь США Майкл Помпео, чтобы узнать, что он делает в Омане.
Вопросы у разведки возникли, поскольку Зеленского сопровождало только одно официальное лицо. Также в США озадачились его визитом, учитывая обострение ситуации в регионе и болезнь султана Омана Кабуса бен Саида,
Как писал NEWS.ru, в начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Они поселились в пятизвездочном Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат. Источники сообщали, что украинский президент уехал туда отдыхать, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.
8 января Зеленский прервал свой визит из-за крушения украинского самолета в Тегеране. В катастрофе погибли 176 человек, ответственность за гибель лайнера взял на себя КСИР.
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