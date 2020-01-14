https://static.news.ru/photo/e5fc77d2-36e7-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Поездка Владимира Зеленского с семьёй на отдых в Оман сбила с толку разведку США. Как рассказал украинский дипломат Константин Елисеев, украинскому президенту позвонил государственный секретарь США Майкл Помпео, чтобы узнать, что он делает в Омане.

Вопросы у разведки возникли, поскольку Зеленского сопровождало только одно официальное лицо. Также в США озадачились его визитом, учитывая обострение ситуации в регионе и болезнь султана Омана Кабуса бен Саида, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Как писал NEWS.ru, в начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Они поселились в пятизвездочном Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат. Источники сообщали, что украинский президент уехал туда отдыхать, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.

8 января Зеленский прервал свой визит из-за крушения украинского самолета в Тегеране. В катастрофе погибли 176 человек, ответственность за гибель лайнера взял на себя КСИР.