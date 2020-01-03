Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьёй отбыл на отдых в Оман без каких-либо объявлений по этому поводу.
«Выследить» президента удалось изданию «Страна.ua». 5 января Зеленского с семьёй
По данным издания, начальник охраны Зеленского Максим Донец заранее отправился в Оман, чтобы подготовить поездку своего шефа.
Как ранее передавал NEWS.ru, начало новогодних праздников президент Украины встретил в Ивано-Франковской области, где находится его резиденция «Синегора». Посетители горнолыжного курорта Буковель, расположенного в том же регионе, публиковали в соцсетях фото с Зеленским. Предполагалось, что украинский лидер задержится в Прикарпатье на неделю, но, очевидно, планы Зеленского по каким-то причинам изменились.
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