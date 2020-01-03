https://static.news.ru/photo/ebe29c5e-2fb6-11ea-a65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьёй отбыл на отдых в Оман без каких-либо объявлений по этому поводу.

«Выследить» президента удалось изданию «Страна.ua». 5 января Зеленского с семьёй заметили в пятизвёздочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel близ оманской столицы Муската. Ночь в президентском люксе в этом заведении стоит около €4 тысяч.

По данным издания, начальник охраны Зеленского Максим Донец заранее отправился в Оман, чтобы подготовить поездку своего шефа.

Как ранее передавал NEWS.ru, начало новогодних праздников президент Украины встретил в Ивано-Франковской области, где находится его резиденция «Синегора». Посетители горнолыжного курорта Буковель, расположенного в том же регионе, публиковали в соцсетях фото с Зеленским. Предполагалось, что украинский лидер задержится в Прикарпатье на неделю, но, очевидно, планы Зеленского по каким-то причинам изменились.