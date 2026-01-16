Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 13:13

Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине

Вице-премьер Шмыгаль: Украине хватит бензина и топлива на 20 дней

Запасов бензина и дизельного топлива на Украине хватит на 20 дней, заявил в эфире телеканала «Рада» вице-премьер страны Денис Шмыгаль. По словам политика, дефицита топлива нет, а цены на АЗС можно назвать рыночными.

Ситуация с топливом держится под контролем, это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасы более чем на 20 дней, импорт продолжаем, — рассказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что уровень газа в хранилищах Европы упал до менее чем 60%. В «Газпроме» заявили, что в прошлом году аналогичный показатель наблюдался в третьей декаде января. В подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 46,1%, Германии — до 54,1%, Франции — до 55,7%.

