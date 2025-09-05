Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:23

Подросток попался на подготовке к теракту во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники внутренней разведки Франции задержали 17-летнего подростка в департаменте Сарта на северо-западе страны, сообщает газета Le Parisien. По ее информации, юноша подозревается в подготовке к теракту. Предполагается, что он действовал от имени «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Он подозревается в планировании насильственных действий против нескольких объектов — школ, посольств, СМИ — от имени ИГИЛ, — говорится в публикации.

Уточняется, что подросток попал под влияние радикальной пропаганды, просматривая ролики террористической организации в Сети. В его квартире была найдена запись клятвы на верность ИГ. В ней молодой человек говорит о желании убивать «неверных», в том числе на фоне ситуации в секторе Газа.

Ранее в Краснодаре несовершеннолетнего задержали по подозрению в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. По ходатайству следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

