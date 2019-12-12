https://static.news.ru/photo/bdf3d544-1d12-11ea-9722-fa163e074e61_660.jpg Евгений Коваль на пресс-конференции, посвящённой делу Павла Шеремета Фото: NPU_GOV_UA/twitter.com

Заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль на пресс-конференции, посвящённой делу Павла Шеремета, сообщил, что подозреваемая в убийстве журналиста врач-волонтёр Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками сценарии дестабилизации политической обстановки на Украине.

Задержанная работала детским хирургом в киевской детской клинике «Охматдет» («Охрана материнства и детства»). Она также оказывала медпомощь военным, принимающим участие в силовой операции Киева в Донбассе. Женщина высказывала радикальные взгляды.

Кроме того, у следователей есть запись телефонного разговора, на которой подозреваемая и её сообщник обсуждают, какое количество боеприпасов «Града» необходимо для проведения обстрела Киева, передаёт ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя работу следствия по раскрытию убийства, поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления, писал NEWS.ru.