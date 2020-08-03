Служба безопасности Украины сумела захватить гражданина Узбекистана, удерживавшего заложницу в банке в Киеве и угрожавшего взрывом. Хотя жертв удалось избежать, инцидент лишь усугубляет печальную статистику: это уже третья попытка совершения теракта на украинской территории за прошедшие две недели. И адекватного системного ответа на подобные вызовы у властей до сих пор нет.

О захвате банковского отделения стало известно в полдень. Мужчина с рюкзаком вошёл в помещение и заявил, что у него с собой бомба, после чего раскритиковал власти и потребовал вызвать полицию для переговоров. При этом людей, находившихся в банке, он отпустил, а глава отделения предпочла остаться по собственной воле.

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Позднее стала известна личность преступника, им оказался гражданин Узбекистана Сухроб Рахманович Каримов. Он потребовал обеспечить ему выход в прямой эфир, для этого за ограждения к банку сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пропустили журналистов. Сам Каримов назвал себя «святым духом», а также сообщил, что живёт на Украине более пяти лет и имеет статус резидента. Пока мужчина рассказывал о себе, бойцы спецназа ворвались в отделение и задержали его.

Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение, — сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Позднее замминистра внутренних дел Украины рассказал, что Каримову ещё в детстве был поставлен диагноз «олигофрения». Что именно хотел получить террорист, силовики не уточняют. По словам тех, кто находился в банке в момент захвата, он требовал выплатить ему 40 тысяч гривен (порядка $1400).

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Инцидент в Киеве произошёл всего через 10 дней после событий в Полтаве, где ранее судимый Роман Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники сотрудника полиции. Позднее мужчина, получив от правоохранителей автомобиль, отправился в Киев, но по дороге покинул машину и скрывался в лесу. Его ликвидировали 1 августа. А ещё раньше, 21 июля, дважды судимый Максим Кривош захватил пассажирский автобус в Луцке, потребовав, чтобы украинские политики публично назвали себя террористами, а президент прорекламировал фильм «Земляне». Первое требование никто не выполнил, но Зеленский записал обращение от себя. Это спасло жизни заложников.

Теперь же некоторые наблюдатели считают, что переговоры главы государства с террористом и согласие выполнить требование Кривоша спровоцировали последующую активность преступников. Однако такой подход выглядит поверхностным: корни проблемы с всплеском терактов куда глубже, отметил в разговоре с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Прежде всего, это реакция на ухудшение экономической ситуации в стране, рост числа безработных. Напряжённости добавил и длительный период самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. И, конечно, присутствует разочарование в отношении к власти. Что касается того, последуют ли перестановки в силовых структурах, то это политический вопрос, который не проистекает из их способности реагировать на вызовы. Конечно, все эти инциденты влияют и на отношения Зеленского и с министром внутренних дел Аваковым, и с главой СБУ Бакановым. Но любые возможные перестановки произойдут лишь если власть сочтёт их политически целесообразными. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев)

Состояние украинских силовых ведомств и их попытки «перетянуть одеяло» уже давно вызывают претензии у критиков власти. По мнению эксперта по реформированию МВД Олега Мартыненко, пока что правительство предпринимало лишь те шаги, которые были выгодны лично Авакову. Однако замена его на другую фигуру сама по себе не решит проблемы работы правоохранителей: необходимо изменение всей системы.

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С СБУ всё ещё сложнее — до сих пор не утверждён окончательный проект изменения Службы. А те намётки, которые существуют, международная консультативная группа экспертов из США, НАТО и ЕС подвергла разгромной критике. Аналитики считают, что в нынешнем виде реформа просто превратит Службу во всесильный орган.

Учитывая сильные позиции Авакова, занимающего пост главы МВД уже шесть лет, неудивительно, что Баканов желал бы усилить собственное влияние. Косвенно об этом свидетельствует и то обстоятельство, что операция в Киеве 3 августа была проведена именно силами СБУ, в то время как ещё в Луцке освобождением заложников занималась полиция.

Ситуацию с преступностью на Украине усугубляет и «донбасский фактор». Значительная часть людей, замешанных в противоправных действиях в последние годы, — это те, кто прошёл через бои на востоке страны: многие из них психически травмированы и эмоционально нестабильны. Разумеется, конфликт в Донбассе создаёт питательную почву и для нелегальной торговли оружием.